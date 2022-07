Morto Pietro Citati | addio allo scrittore e biografo Diceva | “Leggere Guerra e Pace mi commuove”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 luglio 2022)era nato a Firenze nel 1930 ma aveva uno spirito trasversale, forse dovuto alle origini, nobili, della sua famiglia siciliana. A due anni è già a Torino, dove trascorre i primi anni della vita fino ai primi studi al liceo. Nel pieno della Secondamondiale si era trasferito in Liguria con la famiglia e per due anni non va a scuola a causa dei blocchi dovuti alla“la strada era continuamente mitragliata” – dirà. Dieci anni dopo, gli studi lo avevano riportato in Toscana, a Pisa, dovesi è laureato in Lettere moderne alla Scuola Normale Superiore. Da lì in poi è iniziata la sua carriera di critico letterario e, inizialmente grazie alla collaborazione con riviste come Il Punto, L’approdo e Paragone. Sono anni cruciali e ...