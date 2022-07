Gelmini e Carfagna entrano in Azione. Calenda: «La destra non vincerà» – I video (Di venerdì 29 luglio 2022) «Non sopporto in nessun modo che si inizi una elezione dicendo “Tanto la destra vince”. Vince de’ che? La combattiamo metro per metro, la rimandiamo dove deve stare e nella bolgia degli irresponsabili, sconfiggendoli con la serietà. Questa destra non vincerà, gli italiani non cadranno nel tranello di chi racconta cose che non accadono». Sono le parole Carlo Calenda a margine della conferenza stampa nella sede della stampa estera, assieme alla ministra degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, e quella per le Politiche per il Sud, Mara Carfagna, dopo la decisione di abbandonare Forza Italia e di confluire in Azione. Calenda ha sottolineato che entrambe le ex forziste «entrano nella segreteria di Azione: prenderemo ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 luglio 2022) «Non sopporto in nessun modo che si inizi una elezione dicendo “Tanto lavince”. Vince de’ che? La combattiamo metro per metro, la rimandiamo dove deve stare e nella bolgia degli irresponsabili, sconfiggendoli con la serietà. Questanon, gli italiani non cadranno nel tranello di chi racconta cose che non accadono». Sono le parole Carloa margine della conferenza stampa nella sede della stampa estera, assieme alla ministra degli Affari regionali, Maria Stella, e quella per le Politiche per il Sud, Mara, dopo la decisione di abbandonare Forza Italia e di confluire inha sottolineato che entrambe le ex forziste «nella segreteria di: prenderemo ...

