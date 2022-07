Elezioni 2022, Carfagna passa con Calenda: “Mi candido con Azione” (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda”. Mara Carfagna, dopo l’addio a Forza Italia, si appresta ad entrare nel partito guidato da Carlo Calenda in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare Forza Italia. Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi”, dice al Corriere della Sera. Carfagna ha scelto Azione “perché ha una proposta europeista, liberale, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi formalizzerò la mia candidatura condi Carlo”. Mara, dopo l’addio a Forza Italia, si appresta ad entrare nel partito guidato da Carloin vista dellepolitichein programma il 25 settembre. “La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare Forza Italia. Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura condi Carlo, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi”, dice al Corriere della Sera.ha scelto“perché ha una proposta europeista, liberale, ...

