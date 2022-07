Boltiere | interventi sulla viabilità per 70 000 euro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 29 luglio 2022). Sono stati stanziati dall’amministrazione comunale dicirca 70.000perdedicati allainterna al paese. L’assessore ai lavori pubblici, edilizia privata,e manutenzioni Renato Cavalleri, spiega che le risorse saranno destinate a trein tre diverse zone del territorio comunale. In particolare, verranno realizzate tre nuove rotatorie in: Via Fermi; Via Foscolo incrocio con Via Locatelli e Via 27 Gennaio. Questipermetteranno una migliore e più sicura gestione del traffico veicolare. Sempre per migliorare la sicurezza degli utenti, nei prossimi mesi verrà anche rimessa a nuovo la piazza antistante il Municipio che risulta al momento ammalorata. La pavimentazione verrà ...