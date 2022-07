Amichevole Real Madrid-Juventus | adesso tocca a Vlahovic | VIDEO

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il bomber serbo Dusan, a riposo contro Chivas e Barcellona, tornerà in campo domani notte in occasione di, ultimastatunitense dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Per Gleison Bremer esame Karim Benzema

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Amichevole #RealMadridJuventus, adesso tocca a #Vlahovic | #VIDEO - #RealMadridJuve @juventusfc #JuventusFC #Juventus #Ju… - Furiaceca__ : Nell'ultima amichevole quella contro il Real Madrid Vlahovic dovrebbe giocare finalmente, e MCKennie ci sarà anche lui? - emamarro : RT @BenCroce72: Aspettative per Real Juve amichevole: Tifosi semplici - speriamo di vedere la Juve in crescita e avere delle conferme sul b… - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: Amichevole #RealMadridJuventus, adesso tocca a #Vlahovic | #VIDEO - #RealMadridJuve @juventusfc #JuventusFC #Juventus #Ju… - PianetaMilan : Amichevole #RealMadridJuventus, adesso tocca a #Vlahovic | #VIDEO - #RealMadridJuve @juventusfc #JuventusFC… -

Così, a margine dell'allenamento odierno alla Loyola Marymount, il difensore della Juventus Danilo, ex, in vista della sfidadella notte fra sabato e domenica contro le merengues. "L'...Sono le parole di Danilo , riportate dal sito ufficiale della Juve, a margine dell'allenamento alla Loyola Marymount in vista dell'contro ilMadrid . Juve, le parole di Danilo Il ...Il momento sta arrivando: la Juve presto, prestissimo, potrà rivedere in campo Dusan Vlahovic. La tabella di marcia studiata per consentirgli di recupera ..."Sarà una bella partita, contro il Real, emozionante anche per me, che ho trascorso a Madrid due anni. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco. Per esempio stia ...