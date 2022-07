Vecino resta in Serie A: accordo su base triennale (Di giovedì 28 luglio 2022) Il centrocampista uruguaiano, da poco svincolato dall’Inter, firmerà un contratto triennale con la Lazio di uno scatenato Lotito Non c’era alcun futuro scritto per lui negli schemi dell’Inter di Simone Inzaghi,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 28 luglio 2022) Il centrocampista uruguaiano, da poco svincolato dall’Inter, firmerà un contrattocon la Lazio di uno scatenato Lotito Non c’era alcun futuro scritto per lui negli schemi dell’Inter di Simone Inzaghi,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

