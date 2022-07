Uno Stradivari per Unicef con Vincenzo Incenzo, Caccamo e molti altri (Di giovedì 28 luglio 2022) Al teatro di Ostia Antica a settembre si terrà l’evento benefico Uno Stradivari per Unicef con VIncenzo Incenzo, Giovanni Caccamo e molti altri Dreamland with Yury Revich, progetto benefico ideato dal violinista e compositore internazionale Yury Revich, presenta l’evento Uno Stradivari per Unicef, un evento unico all’insegna della solidarietà, che si terrà mercoledì 7 settembre 2022 presso lo straordinario Teatro Romano di Ostia Antica a Roma a favore dell’Unicef Italia. Lo speciale concerto presentato, i cui biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne, sosterrà i programmi dell’Unicef rivolti ai bambini colpiti dalle emergenze, in particolare quelli che stanno affrontando ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Al teatro di Ostia Antica a settembre si terrà l’evento benefico Unopercon, GiovanniDreamland with Yury Revich, progetto benefico ideato dal violinista e compositore internazionale Yury Revich, presenta l’evento Unoper, un evento unico all’insegna della solidarietà, che si terrà mercoledì 7 settembre 2022 presso lo straordinario Teatro Romano di Ostia Antica a Roma a favore dell’Italia. Lo speciale concerto presentato, i cui biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne, sosterrà i programmi dell’rivolti ai bambini colpiti dalle emergenze, in particolare quelli che stanno affrontando ...

UNICEF_Italia : 'Uno Stradivari per l'UNICEF' ???? è l'evento musicale che il 7/9 vedrà nel Teatro romano di Ostia Antica il violinis… - SirCastr0 : ormai per me vali troppo, sei uno Stradivari. - pippo061 : Anche io voglio lanciare la mia idea su #Adli È uno #Stradivari - Lopinionista : “Uno Stradivari per Unicef”: evento di solidarietà a Roma - Tempo_di_Carpi : Uno Stradivari al cinema -