Umago è tricolore! Cecchinato raggiunge Sinner e Zeppieri nei quarti

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tutti i risultati degli azzurri impegnati nel “Plava Laguna Croatia Open” che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia.

Jonny_100 : RT @SportHubOff: ?? ATP #Umago Lorenzo #Musetti supera 2-1 (6-2; 3-6; 6-1) Aljaz #Bedene nei sedicesimi di finale e ora troverà Marco #Cecc… - SportHubOff : ?? ATP #Umago Lorenzo #Musetti supera 2-1 (6-2; 3-6; 6-1) Aljaz #Bedene nei sedicesimi di finale e ora troverà Marc… -

... vola ai quarti di finale dell'ATP 250 didopo aver battuto con un doppio 6 - 4, in un'ora ... E oggi è in programma il derbytra Lorenzo Musetti e Marzo Cecchinato. Sulla terra rossa ...Derbyoggi pomeriggio nel secondo turno del "Plava Laguna Croatia Open", ATP 250 dotato di un ...534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di,...Scritto da Redazione La testa di serie numero 1 al torneo di Umag farà il suo esordio questa sera e le attenzioni saranno tutte per lui. Carlos Alcaraz è il grande favorito sulla terra rossa croata, e ...Jannik Sinner torna e vince. Il giovane altoatesino, assente dalle competizioni dopo il quarto di finale perso a Wimbledon contro il serbo Novak Djokovic, ...