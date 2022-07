Tim Summer Hits | scaletta e cantanti stasera | 28 luglio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 28 luglio 2022) Giovedì 28, alle 21:20 su Raidue, va in onda la quinta puntata di Tim, il programma musicale estivo che farà tappa in tre differenti località italiane proponendo al pubblico in piazza e da casa la musica dei brani più famosi del momento A condurre il programma la coppia formata da Andrea Delogu e Stefano De Martino, a cui va il compito di interagire con gli spettatori ed i, introducendoli sul palco e presentando anche le loro canzoni. Tim, puntata 28Nella quinta puntata del programma, che torna a Rimini, in Piazzale Fellini, ospiti Alex, Ana Mena, Matteo Bocelli, Clementino, Emis Killa, Giusy Ferreri, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte e Lum!x, Rocco Hunt, LDA, Valerio ...