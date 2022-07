(Di giovedì 28 luglio 2022) Secondo i colleghi di TVBlog, sarannoi conduttori ufficiali del GF Vip. Dopo la scoppiettante conduzione di Giulia Salemi (fidanzata di Pier) e Gaia Zorzi, arriva in video questa nuova coppia inedita. E’ stata scelta la coppia che condurrà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Elisa60388018 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conducono il GF Vip Party - vaciao1 : RT @gfvipnews_: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno i conduttori di #GFVIP PARTY in onda su Mediaset Infinity. #PRELEMI #SoleArmy htt… - ThomasRawland2 : RT @FanMellos: Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli #Solemi ???? Condurranno il #GFvipParty Su Mediaset Infinity ..?????? ???? #solemello #prelemi #p… - rymber : RT @redazionerumors: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno la prossima edizione del GF Vip Party, il programma che commenterà gli a… - GossipItalia3 : GF Vip Party, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno i nuovi conduttori #gossipitalianews -

Secondo i colleghi di TVBlog, sarannoe Pierpaolo Pretelli i conduttori ufficiali del GF Vip Party . Dopo la scoppiettante conduzione di Giulia Salemi (fidanzata di Pier) e Gaia Zorzi , arriva in video questa nuova coppia ...... in base a quanto riportato in anteprima da TvBlog, la responsabilità del timone del programma è stata affidata ae Pierpaolo Pretelli.e Pierpaolo commenteranno dunque le ...Una grande notizia per i fan di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge: i due ex vipponi condurranno la nuova edizione del GF Vip Party. L'annuncio è arrivato poco fa da TvBlog: "La scelta è caduta su due ...Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conducono il GF Vip Party dopo le loro precedenti esperienze con il reality show più spiato della TV.