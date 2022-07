‘Saranno Campioni’ | Silvia Coluzzi | la nuova luce abbagliante del trampolino elastico

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 luglio 2022) Questo 2022 si sta rivelando l’anno delle “prime volte” in assoluto della storia per molte delle discipline sportive nel panorama azzurro. Uno di questi esempi riguarda il, specialità che appartiene al programma a Cinque Cerchi della ginnastica. Ebbene, ad inizio giugnosi è messa al collo la prima medaglia europea individuale della disciplina per la Federazione Ginnastica d’Italia, conquistando addirittura il gradino più alto del podio e laureandosi campionessa europea juniores nell’individuale femminile, agli Europei disputati a Rimini. Nata a Cisterna di Latina appena 14 anni fa,sta letteralmente bruciando tutte le tappe. Nonostante i due anni difficili (2020 e 2021) trascorsi tra pandemia e pochi allenamenti,ha sempre avuto ben ...