Roma pronto il Poker! Anche il vice Abraham sarà un top player indiscusso (Di giovedì 28 luglio 2022) Già messo nel mirino quello che sarà il vice Abraham, l’attaccante è già stato accostato in passato e farebbe impazzire la piazza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Senza troppi giri di parole la Roma sta partendo alla conquista del posto in Champions League passando per il mercato come nessuno avrebbe immaginato, l’estate certo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 28 luglio 2022) Già messo nel mirino quello cheil, l’attaccante è già stato accostato in passato e farebbe impazzire la piazza PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Senza troppi giri di parole lasta partendo alla conquista del posto in Champions League passando per il mercato come nessuno avrebbe immaginato, l’estate certo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

marcoconterio : ?? ???? La #Roma si avvicina a Georginio Wijnaldum ???? del #PSG. Cresce la fiducia delle parti. Paris pronto a pagare p… - ElloboXxx2 : RT @AndreaGressani: Dopo aver indossato il copricapo indiano, aver fatto il nutrizionista, l'ecologista, il promotore farmaceutico, ah sì..… - sportli26181512 : #SerieA, il calendario della prima fase: la #Roma debutterà a #Pomigliano: Tutto pronto per il nuovo campionato del… - dbonanno1998 : Mercedes-Benz citaro matr 6157 di atac roma in servizio sulla linea 906 in sosta a circonvallazione cornelia/caprar… - ZiaCandida : RT @AndreaGressani: Dopo aver indossato il copricapo indiano, aver fatto il nutrizionista, l'ecologista, il promotore farmaceutico, ah sì..… -