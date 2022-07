Roma, occupa abusivamente un garage e lo trasforma in un deposito di armi e droga (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, lotta allo spaccio. Aveva occupato abusivamente un garage facendolo diventare un vero e proprio deposito per la droga. Al suo interno sono state infatti rinvenute dai Carabinieri diverse dosi tra hashish e cocaina ma non solo. Trovate anche delle munizioni e una pistola. Il 67enne è stato arrestato Lotta allo spaccio: scovato dai Carabinieri ‘garage stupefacente’ In largo Ferruccio Mengaroni, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno controllato un Romano di 67 anni, con precedenti, mentre si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, in una delle più note piazze di spaccio della zona. Le sue risposte evasive hanno convinto i militari ad estendere le verifiche in un garage sotterraneo della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022), lotta allo spaccio. Avevatounfacendolo diventare un vero e proprioper la. Al suo interno sono state infatti rinvenute dai Carabinieri diverse dosi tra hashish e cocaina ma non solo. Trovate anche delle munizioni e una pistola. Il 67enne è stato arrestato Lotta allo spaccio: scovato dai Carabinieri ‘stupefacente’ In largo Ferruccio Mengaroni, i Carabinieri della StazioneTor Bella Monaca hanno controllato unno di 67 anni, con precedenti, mentre si stava aggirando, in atteggiamento sospetto, in una delle più note piazze di spaccio della zona. Le sue risposte evasive hanno convinto i militari ad estendere le verifiche in unsotterraneo della ...

