Nel metaverso si distilla e si beve tequila

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Nelpuò succedere di tutto, anche imbattersi in famosi brand di. Si tratta della Metadistilleria di Jose Cuervo, storico produttore di, che creando questa distilleria virtuale punta tutto sulla socializzazione tra utenti. Infatti ha creato un luogo di incontro dove gli utenti, sotto forma di avatar, si possono conoscere, chiacchierare, e acquistare il merchandising ufficiale del brand. Sito in Las Vegas City il locale offrirà ai suoi clienti NFT indossabili e giochi interattivi a tema. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

