Juventus | Pogba a un bivio | a quale operazione sottoporsi? I tempi di rientro

Gazzetta_it : La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 - MarcelloChirico : Dopo infortunio a #Pogba la #Juventus corre ai ripari: contattata la @OfficialSSLazio per #MilinkovicSavic . Propos… - capuanogio : #Pogba rischio Mondiale: l’infortunio al ginocchio richiede un intervento e quello più risolutivo le fermerebbe fin… - RadioFebbrea90 : #Calciomercato #Juventus / #Pogba out, non solo #Milinkovic: colpo dal #Real - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Juventus, lo specialista su Pogba: 'Vi svelo i tempi di recupero' -

Paul(foto Ansa) Torino, 28 luglio 2022 - Sono ore di riflessione e di consulti queste per Paul, che ha lasciato il ritiro a Los Angeles delladopo la lesione al menisco del ginocchio destro rimediata qualche giorno fa in allenamento per capire come sia meglio muoversi adesso. La ...Le rassicurazioni sono arrivate da tutti i fronti, sia da Allegri che dallo stesso Dusan Vlahovic. La premessa è d'obbligo, in un periodo di preoccupazione per le condizioni di. Per questo, dopo non averlo visto in campo né contro il Chivas né contro il Barcellona, si è temuto che dietro la seconda esclusione ci potesse essere qualche problema fisico più serio rispetto ...Calciomercato Lazio, il centrocampista in partenza Intorno a Milinkovic-Savic gira un paradosso assurdo. Ogni sessione di mercato il centrocampista viene dato ...Il francese deve finire sotto i ferri dopo la lesione al menisco del ginocchio destro. Due gli interventi possibili. Il Mondiale in Qatar giocherà un ruolo importante nella scelta ...