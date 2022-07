F1, Charles Leclerc: “Vincere in Ungheria per dimenticare l’errore in Francia” (Di giovedì 28 luglio 2022) L’obiettivo è solo uno: dimenticare quanto accaduto a Le Castellet e cercare riscossa a Budapest (Ungheria). E’ con questo spirito che il monegasco Charles Leclerc arriva nel weekend magiaro, tredicesimo del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring, i pensieri della Ferrari sono assai ambiziosi e per Charles tutto è finalizzato alla vittoria. l’errore nel corso della gara transalpina è qualcosa che ha colpito profondamente il ferrarista, nella consapevolezza che quanto accaduto nel GP citato possa aver scritto la parola fine sul campionato. Nei fatti Leclerc è distante 63 lunghezze dall’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull prosegue nel suo incedere pazzesco in gara, massimizzando sempre quello che può. Di conseguenza, il target di ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) L’obiettivo è solo uno:quanto accaduto a Le Castellet e cercare riscossa a Budapest (). E’ con questo spirito che il monegascoarriva nel weekend magiaro, tredicesimo del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring, i pensieri della Ferrari sono assai ambiziosi e pertutto è finalizzato alla vittoria.nel corso della gara transalpina è qualcosa che ha colpito profondamente il ferrarista, nella consapevolezza che quanto accaduto nel GP citato possa aver scritto la parola fine sul campionato. Nei fattiè distante 63 lunghezze dall’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull prosegue nel suo incedere pazzesco in gara, massimizzando sempre quello che può. Di conseguenza, il target di ...

