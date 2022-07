Elmas: “Con Mario Rui mi trovo molto bene. Concorrenza con Kvara? Mi piace” (Di giovedì 28 luglio 2022) Elmas dopo il 2-2 con l'Adana di Balotelli: “Cerco sempre di dare il meglio quando gioco a sinistra” Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, schierato da Luciano Spalletti sull'out di sinistra per l'amichevole contro i turchi.dell’Adana Dmisport di Mario Balotelli e Vincenzo MontellaElmas ha elogiato il compagno di squadra Mario Rui, con cui si trova particolarmente bene. Queste le sue parole: Quando gioco a sinistra cerco sempre di dare il meglio, con Mario Rui mi trovo molto bene. -afferrma Elmas ome riporta il CdS- Lui per noi è un maestro, ci spiega le cose e noi capiamo. Si tratta di un calciatore molto importante, tra i più maturi e ci carica sempre”. Tra i nuovi, ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 28 luglio 2022)dopo il 2-2 con l'Adana di Balotelli: “Cerco sempre di dare il meglio quando gioco a sinistra” Eljif, centrocampista del Napoli, schierato da Luciano Spalletti sull'out di sinistra per l'amichevole contro i turchi.dell’Adana Dmisport diBalotelli e Vincenzo Montellaha elogiato il compagno di squadraRui, con cui si trova particolarmente. Queste le sue parole: Quando gioco a sinistra cerco sempre di dare il meglio, conRui mi. -afferrmaome riporta il CdS- Lui per noi è un maestro, ci spiega le cose e noi capiamo. Si tratta di un calciatoreimportante, tra i più maturi e ci carica sempre”. Tra i nuovi, ...

