borghi_claudio : Ohhh! Un'idea originale!!! La rivalutazione anticipata delle pensioni!!! Non ne avevamo mai parlato!!! Chissà chi a… - NicolaPorro : Il gas russo, il mercato 'spot', il prezzo che schizza: di chi è la colpa? ?? - elenabonetti : Chi sta facendo di tutto perché il Presidente Draghi se ne vada è il M5s, e questo il Paese lo sa: il re è davvero… - 5e5curioso1965 : Ingaggi ogni giorno una battaglia, a volte vinci e ti piace ciò che vedi, altre perdi e lo odi. Per capire chi men… - Liberoarbitrio : RT @Misurelli77: @PBerizzi La domanda è:chi ha scritto davvero la lettera ? Castellino non sa scrivere. -

Vanity Fair Italia

La moda sostenibile è"roba per ricchi" "Dovremmo sorprenderci del fatto di poter pagare ... Altri ruoli verranno ripensati, come quello dilavora in negozio. Altri ancora dovranno essere ......secondo la legge i beni così introdotti nel territorio nazionale (passaggio che non poteva... non sull'etnia, non sul sangue dile ha prodotte. Mentre c'èancora oggi invoca uno ius ... Chi è davvero Giorgia Meloni I giornali stranieri l’hanno definita «fascista», «leader di estrema destra». Ne abbiamo parlato con il suo guru social, Tommaso Longobardi, e con Giovanni Orsina, direttore della Luiss School of Gove ...C’è chi si concede lunghe dormite al sole, nel più placido ozio; c’è chi parte per trekking massacranti, oppure pedala in bicicletta per chilometri, e ancora chi si immerge nella cultura a 360 gradi: ...