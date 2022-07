ATP Kitzbühel 2022 | Albert Ramos e Roberto Bautista Agut in semifinale | Dominic Thiem eliminato

(Di giovedì 28 luglio 2022) Agonismo e pioggia sulla terra rossa di(Austria), sede dell’ATP250 di questa settimana. Nell’evento austriaco l’arrivo della perturbazione non ha permesso il totale svolgimento del programma, che infatti ha visto concludersi tre incontri. Tanta Spagna protagonista. Nel derby iberico tra(n.52 del ranking) e Pedro Martinez (n.49 del mondo) l’ha spuntata il macino per 6-4 6-2. Con le sue traiettorie arrotateha avuto la meglio e inci sarà un altro spagnolo da affrontare. Si tratta di(n.20 ATP) a segno per 4-6 7-5 7-5 contro il ceco Jiri Lehecka (n.68 del ranking). Una vittoria sofferta per l’iberico che ha fatto valere la propria esperienza sulla distanza. ATP Umago, ...

La pioggia prima, e l'oscurità poi, non hanno permesso agli organizzatori di portare a termine il programma dei quarti di finale nell'250 di Kitzbuhel 2022. Il match tra la giovane wild card di casa Filip Misolic e l'esperto serbo Dusan Lajovic è stato rinviato a domani mattina alle ore 11:00 . Doppio impegno per il vincente di ...Yannick Hanfmann ha superato Dominic Thiem per 6 - 4, 3 - 6, 6 - 4 , in occasione dei quarti di finale dell'250 di Kitzbuhel 2022 . Evoluzione del match particolare tra i due specialista sulla terra battuta, entrambi abili a insidiarsi a vicenda con colpi ricchi di spin; in particolare, Hanfmann è ...