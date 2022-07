Stop allo sci estivo tra Cervinia e Zermatt: fa troppo caldo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora brutte notizie dalla montagna: Stop allo sci estivo tra Cervinia e Zermatt, fa troppo caldo. Cosa bisogna sapere. Gli impianti di risalita e le piste da sci sul Plateau Rosà sono costretti a chiudere a causa delle temperature troppo elevate e dei conseguenti rischi di instabilità del ghiacciaio. Ad appena un mese dall’apertura della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ancora brutte notizie dalla montagna:scitra, fa. Cosa bisogna sapere. Gli impianti di risalita e le piste da sci sul Plateau Rosà sono costretti a chiudere a causa delle temperatureelevate e dei conseguenti rischi di instabilità del ghiacciaio. Ad appena un mese dall’apertura della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

