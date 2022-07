Pd, sulle candidature la regola è “nessuna regola”: deroghe a volontà al limite dei tre mandati ed eccezioni automatiche per ex ministri e big (Di mercoledì 27 luglio 2022) Articolo 28 comma 3 dello Statuto del Partito democratico: “Non è ricandidabile alla carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati consecutivi“. La norma in teoria parla chiaro, proprio come la discussa regola “cugina” dello statuto M5s (che fissa il limite a soli due mandati). Tra i dem, però, le eccezioni non sono affatto un tabù: come a ogni vigilia elettorale è già partita la caccia alla preziosa deroga, che – puntualmente – il “regolamento per la selezione delle candidature” consente al Consiglio nazionale di concedere. Non fa eccezione quello di quest’anno, approvato martedì 26 luglio all’unanimità dalla Direzione nazionale. Un documento che, se da un lato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Articolo 28 comma 3 dello Statuto del Partito democratico: “Non è ricandidabile alla carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di treconsecutivi“. La norma in teoria parla chiaro, proprio come la discussa“cugina” dello statuto M5s (che fissa ila soli due). Tra i dem, però, lenon sono affatto un tabù: come a ogni vigilia elettorale è già partita la caccia alla preziosa deroga, che – puntualmente – il “mento per la selezione delle” consente al Consiglio nazionale di concedere. Non fa eccezione quello di quest’anno, approvato martedì 26 luglio all’unanimità dalla Direzione nazionale. Un documento che, se da un lato ...

