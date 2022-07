Lazio travolta 4-1 in amichevole dal Genoa: gol di Immobile, Coda ne fa tre (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Scivolone della squadra di Sarri Lazio battuta in amichevole per 4-1 dal Genoa sul campo di Grassau, in Germania. Scatenato Coda con una tripletta, tra le fila biancocelesti in rete Immobile. Lazio-Genoa 1-4 Marcatori: 5?, 18?, 51? Coda (G), 14? Immobile (L), 54? Gudumundsson (G) Lazio (4-3-3): Maximiano (58? Adamonis); Lazzari (46? Marusic), Casale (46? Gila), Romagnoli (46? Kamenovic), Hysaj (46? Radu); Milinkovic (46? Kiyine, 72? Bertini), Cataldi (46? Marcos Antonio), Basic (46? Luis Alberto); F. Anderson (46? Romero), Immobile (46? Cancellieri), Zaccagni (58? Moro). A disp.: Furlanetto, Patric, Pedro. All.: Maurizio Sarri Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti (77? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Scivolone della squadra di Sarribattuta inper 4-1 dalsul campo di Grassau, in Germania. Scatenatocon una tripletta, tra le fila biancocelesti in rete1-4 Marcatori: 5?, 18?, 51?(G), 14?(L), 54? Gudumundsson (G)(4-3-3): Maximiano (58? Adamonis); Lazzari (46? Marusic), Casale (46? Gila), Romagnoli (46? Kamenovic), Hysaj (46? Radu); Milinkovic (46? Kiyine, 72? Bertini), Cataldi (46? Marcos Antonio), Basic (46? Luis Alberto); F. Anderson (46? Romero),(46? Cancellieri), Zaccagni (58? Moro). A disp.: Furlanetto, Patric, Pedro. All.: Maurizio Sarri(4-2-3-1): Semper; Hefti (77? ...

