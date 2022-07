Il tridente M5S in campo per recuperare consensi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da una parte la presenza costante sui social e sui canali di informazione; dall’altra il ritorno nelle piazze soprattutto nell’ottica di riprendere in mano i territori e ravvivare ambizioni e speranze degli attivisti. La strategia elettorale di Giuseppe Conte si muove, dunque, su un doppio binario che viaggia parallelo e che evidentemente mira reciprocamente a influenzarsi. Non a caso ieri il presidente M5S è stato ospite di Filo Rosso su Rai3 (qui il video), ma prima ha fatto anche una diretta social dal titolo più che inequivocabile: “Finora abbiamo ascoltato di tutto e di più. Adesso parlo io”. Conte: “Ci sarà il ‘voto utile’, o si vota Meloni o Letta. Ci sarà una sorpresa: il terzo incomodo, il M5S” Conte non ha risparmiato critiche al Pd che ha ad esempio messo “due dita negli occhi” al M5S con la scusa dell’inceneritore che, invece, nulla (o quantomeno poco) c’entra con la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da una parte la presenza costante sui social e sui canali di informazione; dall’altra il ritorno nelle piazze soprattutto nell’ottica di riprendere in mano i territori e ravvivare ambizioni e speranze degli attivisti. La strategia elettorale di Giuseppe Conte si muove, dunque, su un doppio binario che viaggia parallelo e che evidentemente mira reciprocamente a influenzarsi. Non a caso ieri il presidente M5S è stato ospite di Filo Rosso su Rai3 (qui il video), ma prima ha fatto anche una diretta social dal titolo più che inequivocabile: “Finora abbiamo ascoltato di tutto e di più. Adesso parlo io”. Conte: “Ci sarà il ‘voto utile’, o si vota Meloni o Letta. Ci sarà una sorpresa: il terzo incomodo, il M5S” Conte non ha risparmiato critiche al Pd che ha ad esempio messo “due dita negli occhi” al M5S con la scusa dell’inceneritore che, invece, nulla (o quantomeno poco) c’entra con la ...

Con le elezioni si rischia il botto oppure la politica può migliorare Da un lato un centrodestra etichettato ormai come sovranista che schiera un redivivo tridente ... Infine, quel che resta del M5S. La numerosa pattuglia di futuri ex - parlamentari in cerca di ... Il M5s come Mou punta sul tridente ma non eviterà una nuova scissione Una nutrita componente di parlamentari non è disposta a seguire Giuseppe Conte nella traversata nel deserto. Il leader guiderà un gruppo di duri e puri con Dibba e Virginia Raggi . Resa dei conti oggi ...