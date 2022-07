I 40 secondi di calcio più belli di sempre? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quasi esattamente cinque anni fa capitando sul video di una partita del 1993 tra Queens Park Rangers e Manchester City, venti secondi di puro caos e retropassaggi sbagliati, rinvii sbagliati e gol sbagliati a un centimetro dalla porta, mi chiedevo: sono forse questi i venti secondi più brutti della storia del calcio? Adesso la corrente sacra del fiume Internet mi ha messo di fronte un altro video, quasi un minuto di puro dramma, azione, gesti tecnici assurdi e disperati, resi ancora più magnifici dal fatto che avvengono giù in fondo nelle profondità del calcio dilettantistico inglese. Un video che ci ricorda cosa sarebbe il calcio se lo spogliassimo di ogni orpello superfluo e che mi spinge a farmi una domanda opposta a quella di cinque anni fa: ho forse avuto la fortuna di trovare i quaranta ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Quasi esattamente cinque anni fa capitando sul video di una partita del 1993 tra Queens Park Rangers e Manchester City, ventidi puro caos e retropassaggi sbagliati, rinvii sbagliati e gol sbagliati a un centimetro dalla porta, mi chiedevo: sono forse questi i ventipiù brutti della storia del? Adesso la corrente sacra del fiume Internet mi ha messo di fronte un altro video, quasi un minuto di puro dramma, azione, gesti tecnici assurdi e disperati, resi ancora più magnifici dal fatto che avvengono giù in fondo nelle profondità deldilettantistico inglese. Un video che ci ricorda cosa sarebbe ilse lo spogliassimo di ogni orpello superfluo e che mi spinge a farmi una domanda opposta a quella di cinque anni fa: ho forse avuto la fortuna di trovare i quaranta ...

