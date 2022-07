Grave lutto nel cinema, addio a David Warner: aveva recitato in “Titanic” (Di mercoledì 27 luglio 2022) addio ad uno dei volti di «Titanic», il maggiordomo del perfido Caledon, nemico di Jack Dawson. L’attore britannico David Warner, che ha recitato in diversi film di successo come “Tron”, “Morgan matto da legare”, “Cane di paglia”, “Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto”, è morto domenica 24 luglio, all’età di 80 anni. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> lutto nel cinema: addio a Paul Sorvino, l’attore protagonista di “Quei bravi ragazzi” Il mondo del cinema è in lutto: si è spento qualche giorno fa David Warner, grandissimo attore di origini britanniche, le cui interpretazioni rimarranno indelebili. L’uomo si è spento per le complicazioni di un tumore con cui ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 27 luglio 2022)ad uno dei volti di «», il maggiordomo del perfido Caledon, nemico di Jack Dawson. L’attore britannico, che hain diversi film di successo come “Tron”, “Morgan matto da legare”, “Cane di paglia”, “Star Trek VI – Rotta verso l’ignoto”, è morto domenica 24 luglio, all’età di 80 anni. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>nela Paul Sorvino, l’attore protagonista di “Quei bravi ragazzi” Il mondo delè in: si è spento qualche giorno fa, grandissimo attore di origini britanniche, le cui interpretazioni rimarranno indelebili. L’uomo si è spento per le complicazioni di un tumore con cui ...

