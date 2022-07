Gloria Bennati | ‘Rita’ e la collaborazione con Marracash | “Il solo cantare al suo fianco è stata l’occasione più bella”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 luglio 2022), un’artista che è cresciuta man mano che la sua ricerca visionaria tra le sonorità e l’ispirazione andava avanti. Non si è fermata nonostante le difficoltà nel riconoscersi e sentirsi matura nella musica e trovare – dunque – quel posto giusto per poter dimostrare il suo talento. Nel 2015 si aggiudica il contest di All Music Italia come miglior artista emergente e brano dell’estate con Vortice, canzone che la vede accanto a, arrangiata dai Planet Funk e scritta da Roberto Angelini. Oggiporta un testo intimo in cui, qualsiasi donna o uomo, indipendentemente dal sesso, può riconoscersi. Questo è la canzone Rita e noi di VelvetMAG abbiamo incontrato la “testarda e romantica” l’interprete. InstagramIntervista ...