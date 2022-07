Francesco Totti furioso per quello che è successo oggi | pronto a parlare

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nei due comunicati sulla loro separazione Ilary Blasi ehanno chiesto di rispettare la loro privacy, ma come prevedibile così non è stato. La rottura tra una delle coppie più famose d’Italia ha fatto rumore e da subito hanno iniziato a circolare indiscrezioni e rumor. Il settimanale Chi stamani ha fatto una ricostruzione dei fatti ed ha tirato in ballo la figlia dei due, Isabel e addirittura un investigatore privato che sarebbe stato pagato da Ilary.toglie gestione social alla sorella di Ilary che trovava messaggi sospetti. Dopo Dago Ilary crede al marito. Isabel svela alla madre di avere nuovi amici con cui gioca al pomeriggio. Grazie all’investigatore privato scopre che il marito porta la figlia a casa di Noemi (CHI) — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 27, 2022...