Dal meridionale Conte un colpo al cuore del Sud

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 26 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi La parola ai quattro Vangeli: Gesù torna nella sua città di Nazaret, ma si sente rifiutato. Dal medioevo in poi molte le occasioni per sentir ribadire che (diceva Giordano Bruno), ”patria dat vitam, raro largitur honorem” (la patria dà la vita ma raramente conferisce onori”). Poichè la storia si ripete sempre -una volta come tragedia e una volta come farsa- la giornata del Parlamento italiano del 20 luglio 2022 sarà ricordata, da cronisti e storiografi, come una giornata perfino tragicomica. Camera e Senato, sia pure con modalità diverse, tagliano l’erba da sotto i piedi di Mario Draghi e pongono fine al suo Governo dei 18 mesi. “Il migliore” vittima dell’imboscata dei “peggiori”. Così la grande stampa internazionale, così i più qualificati ambienti ...