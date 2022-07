Calciomercato Fiorentina: Pulgar ceduto al Flamengo (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Il centrocampista cambia squadra Erik Pulgar, riporta Sky Sport, è stato ceduto dalla Fiorentina al Flamengo. Operazione da 2,5 milioni con il 20% sulla futura rivendita. Sul giocatore c’era anche la Sampdoria, battuta però dal club brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Il centrocampista cambia squadra Erik, riporta Sky Sport, è statodallaal. Operazione da 2,5 milioni con il 20% sulla futura rivendita. Sul giocatore c’era anche la Sampdoria, battuta però dal club brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

