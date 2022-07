sportface2016 : Il tabellino della partita - ManenteMarco : @torien1906 Chiudesse proprio tutto sarebbe meglio... Torino calcio e rifondazione - glooit : Calcio: Torino-Apollon 1-0, decide Sanabria leggi su Gloo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Torino-Apollon 1-0, decide Sanabria Cranata chiudono in crescendo serie amichevoli in Austria - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Torino, basta un gol di Sanabria per battere l'Apollon -

SEEKIRCHEN - Un bel gol di Sanabria di testa (palla all'incrocio su punizione - cross liftata di Rodriguez ) e il Toro batte anche l' Apollon Limassol , campione di Cipro, dopo i cechi del Mlada ...Ilbatte 1 - 0 l'Apollon Limassol e chiude con una vittoria la serie di amichevoli in Austria. A Seerkichen am Wallersee, piccolo paesino a due passi da Salisburgo, basta un gol di Sanabria nel ... Torino, Vagnati in ritiro per placare Juric SECONDO TEMPO 21' Fischiato un fallo offensivo in area dell'Apollon, sfuma l'azione. 20' Calcio di punizione dalla destra per il Torino. 19' Linetty di testa in area ...SECONDO TEMPO 4' OCCASIONE APOLLON LIMASSOL! Spoliaric liberato al limite dell'area calcia in diagonale, Antolini smorza la conclusione e agevola l'uscita di ...