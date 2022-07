Battiti Live, i telespettatori contro Elisabetta Gregoraci: “E’ imbarazzante!” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nell’ultimo appuntamento di Battiti Live andato in onda, i telespettatori hanno notato un dettaglio a dir poco clamoroso. Com’è risaputo, il concerto va in onda su Italia 1 sotto forma di registrazione; tuttavia, la diretta è stata seguita su Radio Norba qualche giorno fa. Ecco, in quell’occasione, Elisabetta Gregoraci si rese protagonista di uno strafalcione per pronunciare il nome di Alvaro Soler. Sta di fatto che l’errore è sparito magicamente, essendo stata lei doppiata. GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? Il Grande Fratello Vip ha esordito per la prima volta su Canale 5 esattamente sei anni fa: chi erano i concorrenti Battiti ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nell’ultimo appuntamento diandato in onda, ihanno notato un dettaglio a dir poco clamoroso. Com’è risaputo, il concerto va in onda su Italia 1 sotto forma di registrazione; tuttavia, la diretta è stata seguita su Radio Norba qualche giorno fa. Ecco, in quell’occasione,si rese protagonista di uno strafalcione per pronunciare il nome di Alvaro Soler. Sta di fatto che l’errore è sparito magicamente, essendo stata lei doppiata. GF Vip, quando è andata in onda la prima puntata della prima edizione? Il Grande Fratello Vip ha esordito per la prima volta su Canale 5 esattamente sei anni fa: chi erano i concorrenti...

Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (21:15) Radio Norba Cornetto Battiti Live (Concerto) #StaseraInTV 27/07/2022 #PrimaSerata #radionorbacornettobattitilive - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: l’imbarazzante gaffe a Battiti Live… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci: gaffe su Alvaro Soler a Battiti Live scompare/ Web in rivolta - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato a “Battiti Live” e fa dimenticare l’errore - chiaratognon_ : RT @pensierounanime: fil di ferro il 29 (se sarà tutto intero perché non si sa mai) avrà due live nella stessa sera e a me qualche giorno f… -