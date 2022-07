Barcellona, tutto fatto per Koundé: scavalcato il Chelsea - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jules Koundé Barcellona, 27 luglio 2022 - Il Siviglia ha accettato l'offerta di 60 milioni di euro del Barcellona per Jules Koundé . Sembra essersi finalmente conclusa una delle telenovele estive più ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jules, 27 luglio 2022 - Il Siviglia ha accettato l'offerta di 60 milioni di euro delper Jules. Sembra essersi finalmente conclusa una delle telenovele estive più ...

marcorvd89 : Ottimo affare per Monchi anche, dato che il 20% dei pagherò del Barcellona andrà al Bordeaux. Veramente tutto bellissimo e pulitissimo. - NumeroDiez_10 : Il #Barcellona non si ferma più. ?? Tutto fatto anche per Jules #Koundé. Accordo verbale con il #Siviglia e contrat… - dottkangura : @deliux9 @ncorrasco Mah veramente Barcellona e real Madrid giocano la champions .....Barcellona in primis. Che rico… - freshxvocado : tornata da barcellona vi dirò un po' sopravvalutata secndo me ma molto carina dipende tutto dalla zona ???????? - LSquame : @TolliVincenzo un conto è il Barcellona che ha vinto tutto un conto è il Napoli una realtà provinciale che si identifica in pochi simboli. -