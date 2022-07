Amici 21, disastro per Luigi Strangis, Alex, Sissi e Albe: album fanno flop (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso anno Amici di Maria De Filippi dominava nelle classifiche di vendite. Lo stesso non si può per il 2022: l'enorme risonanza dell'edizione numero ventuno del talent si è fermata al momento televisivo senza valicare i confini. I progetti discografici hanno toppato alla grande e difficilmente, alla luce dei numeri, usciranno nuovi lavori musicali. Albe, sotto etichetta Warner Music, non sembra essere riuscito a trovare la sua posizione e la sua identità. Ad oggi il suo EP Albe, uscito lo scorso 17 giugno, ha venduto circa 4mila copie. Sissi, volto di Sugar Music, ha venduto circa 4.500 copie. Decisamente superiori ad Albe e Sissi sono le vendite di Alex Wyse con poco più di 15mila copie/unità. Mancano all'appello circa 10mila copie per ottenere il disco ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso annodi Maria De Filippi dominava nelle classifiche di vendite. Lo stesso non si può per il 2022: l'enorme risonanza dell'edizione numero ventuno del talent si è fermata al momento televisivo senza valicare i confini. I progetti discografici hanno toppato alla grande e difficilmente, alla luce dei numeri, usciranno nuovi lavori musicali., sotto etichetta Warner Music, non sembra essere riuscito a trovare la sua posizione e la sua identità. Ad oggi il suo EP, uscito lo scorso 17 giugno, ha venduto circa 4mila copie., volto di Sugar Music, ha venduto circa 4.500 copie. Decisamente superiori adsono le vendite diWyse con poco più di 15mila copie/unità. Mancano all'appello circa 10mila copie per ottenere il disco ...

