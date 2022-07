Amazon contro i truffatori di recensioni false sui social media (Di mercoledì 27 luglio 2022) Amazon ha avviato un’azione legale contro gli amministratori di oltre 10.000 gruppi Facebook che tentano di orchestrare false recensioni su Amazon in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Questi gruppi sono stati creati per reclutare persone disposte a pubblicare, dietro ricompensa, recensioni fuorvianti sugli store di Amazon negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna e Giappone. Amazon utilizzerà le informazioni emerse da questa azione legale per identificare i malintenzionati e rimuovere le recensioni false commissionate da questi truffatori e non ancora rilevate dalla tecnologia avanzata di Amazon, dai suoi investigatori esperti e dal monitoraggio ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha avviato un’azione legalegli amministratori di oltre 10.000 gruppi Facebook che tentano di orchestraresuin cambio di denaro o prodotti gratuiti. Questi gruppi sono stati creati per reclutare persone disposte a pubblicare, dietro ricompensa,fuorvianti sugli store dinegli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna e Giappone.utilizzerà le informazioni emerse da questa azione legale per identificare i malintenzionati e rimuovere lecommissionate da questie non ancora rilevate dalla tecnologia avanzata di, dai suoi investigatori esperti e dal monitoraggio ...

