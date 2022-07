Varese, uccide la ex e il suo attuale compagno, poi si toglie la vita (Di martedì 26 luglio 2022) Stefano Solazzo, un uomo di 56 anni, ha ucciso il compagno attuale della sua ex, Daniele Morello di 47 anni, a Cantello in provincia di Varese. Poi si è diretto a Stabio , in Svizzera, dove viveva il ... Leggi su globalist (Di martedì 26 luglio 2022) Stefano Solazzo, un uomo di 56 anni, ha ucciso ildella sua ex, Daniele Morello di 47 anni, a Cantello in provincia di. Poi si è diretto a Stabio , in Svizzera, dove viveva il ...

RassegnaZampa : Uccide il rivale in amore, poi spara alla ex e infine si toglie la vita: tragedia tra #Varese e Canton Ticino - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, il 45enne trovato morto a Cantello… - NedoLuca : RT @Agenzia_Ansa: È stato ucciso a colpi di pistola dall'ex della sua compagna, il 45enne trovato morto a Cantello (Varese). Il killer, a q… - novasocialnews : Varese, uccide il compagno della ex e riduce lei in fin di vita, poi si suicida - news_bologna : Omicidio tra Varese e Canton Ticino: uccide il compagno della ex, le spara e si ammazza -