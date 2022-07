KattInForma : Vangelo di oggi 26 Luglio 2022: Mt 13,36-43 | Video commento - alexginotta : Mentre il Vangelo di oggi ci parla di zizzania e delle pene dell’inferno, noi volgiamo l’occhio alla vita e ricordi… - vdavide : RT @Carla16186529: Nel vangelo di oggi Gesu' ci insegna a pregare senza sprecare parole...ci insegna a rivolgerci a Dio chiamandolo Padre c… - giovis333 : Canto al Vangelo (Sal 94,8) Alleluia, alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore… - CAvondet : @PolinAngela 2) Lo abbiamo visto quando hanno scoperto le Americhe, gli spagnoli si sono portati appresso i rappres… -

... è ciò che desidera Gesù, il quale ci ha detto e ci ripete sempre nel: Tutto quello che ... Che cosa ci suggerisce Gesù in proposito, che significato ha per noiCari amici, la ...sono qui, in questa terra che, insieme a una memoria antica, custodisce le cicatrici di ... incompatibile con ildi Gesù Cristo . Addolora sapere che quel terreno compatto di valori, ...“Chiedo perdono per come molti cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice delle potenze che hanno oppresso i popoli indigeni”, le parole di Francesco durante l’incontro organizzato a Maskwa ...Ma l’unica vera risposta cristiana a quanto accaduto non è quella dei distinguo o dell’analisi storica Erano scuole volute e finanziate dal governo, ma molte di loro erano gestite dalle Chiese cristia ...