Ultime Notizie Roma del 26-07-2022 ore 13 | 10

(Di martedì 26 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio senza accordo sulla premiership l’alleanza per governare insieme inutili Salvini è sicura che chi ha un voto in più indica il premier tajani sottolinea che servono a scuola però non un uomo una donna sola al comando e Berlusconi Dice che non riesce ad appassionarsi Tu stai male e non creda passione gli italiani intanto anche Carfagna prende le distanze da Forza Italia sul fronte opposto Letta sostiene che la scelta è tra noi e meloni definisce surreale dibattito sulla premiership dicendo sì disponibile il primer della campagna Macarena dice se domani draghi dicesse che non è disponibile Allora mi cambi vedrei io e parliamo anche dei decreti aiuti bis governo in settimana dovrebbe licenziarlo per farlo poi convertire in legge dal Parlamento vista la crisi sentiamo le ...