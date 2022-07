sportli26181512 : Udinesemania - Quello di Sottil è ancora una cantiere aperto: Ancora due settimane e poi si inizierà a fare veramen… -

Calciomercato.com

Servirà,sì, mettere mano ad una difesa orfana di Marì e Perez e prendere un attaccante in grado di garantire un certo numero di gol. Copetti pare essere il nome giusto per rinforzare l'...Tra i nomi più gettonati c'èdi Joao Pedro , talentino brasiliano che in Inghilterra ha già fatto mostra qualità importanti e che in Serie A potrebbe trovare terreno fertile per una definitiva ... Udinesemania - Il campionato è già finito, spazio al futuro Ancora due settimane e poi si inizierà a fare veramente sul serio. Venerdì 5 agosto il debutto ufficiale in Coppa Italia, quello successivo la trasferta a San Siro contro i campioni d'Italia del Milan ...Settimana di test per l'Udinese. Tre amichevoli utili non solo per iniziare a mettere minuti nelle gambe ma anche per raccogliere le prime indicazioni tecniche e tattiche. Se nella gara contro il Rapi ...