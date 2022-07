Roma, Tiago Pinto: «Un piacere contare su un calciatore come Dybala» (Di martedì 26 luglio 2022) Tiago Pinto, uomo mercato della Roma, ha presentato oggi Paulo Dybala. Le parole del dirigente sull’ex Juve in conferenza Tiago Pinto è intervenuto per la presentazione di Paulo Dybala come giocatore della Roma. Le parole del dirigente giallorosso sull’argentino. LE DICHIARAZIONI – «E’ una gioia avere la Joya. C’è stato bisogno di un grande lavoro di squadra, la prima cosa che mi sento di dire è ringraziare la proprietà, il coinvolgimento nella trattativa, il mister che è stato importante. Lo staff di Paulo, l’entourage, hanno aiutato a creare questa partnership. Paulo non ha bisogno di me per presentarsi, ma nei giorni in cui siamo stati insieme, al di là della qualità del giocatore, mi ha fatto piacere il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022), uomo mercato della, ha presentato oggi Paulo. Le parole del dirigente sull’ex Juve in conferenzaè intervenuto per la presentazione di Paulogiocatore della. Le parole del dirigente giallorosso sull’argentino. LE DICHIARAZIONI – «E’ una gioia avere la Joya. C’è stato bisogno di un grande lavoro di squadra, la prima cosa che mi sento di dire è ringraziare la proprietà, il coinvolgimento nella trattativa, il mister che è stato importante. Lo staff di Paulo, l’entourage, hanno aiutato a creare questa partnership. Paulo non ha bisogno di me per presentarsi, ma nei giorni in cui siamo stati insieme, al di là della qualità del giocatore, mi ha fattoil ...

