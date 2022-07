Rissa a Disneyworld: il video della scazzottata tra due famiglie in fila - Esteri - quotidiano.net (Di martedì 26 luglio 2022) Rissa a Disneyworld Miami, 26 luglio 2022 - Una discussione per una fila non rispettata è sfociata in Rissa Disneyworld di Orlando, in Florida. Lo scontro per vedere Topolino è accaduto la settimana ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)Miami, 26 luglio 2022 - Una discussione per unanon rispettata è sfociata indi Orlando, in Florida. Lo scontro per vedere Topolino è accaduto la settimana ...

AdriJuve64 : Disneyworld, rissa tra famiglie davanti ai bambini per vedere Topolino - paoloangeloRF : Disneyworld, rissa tra famiglie davanti ai bambini per vedere Topolino - andfranchini : Disneyworld, rissa tra famiglie davanti ai bambini per vedere Topolino - ilmetropolitan : #USA, maxi #rissa a Disneyworld di #Orlando: 3 arrestati, 1 in ospedale - - antoniorosato72 : Disneyworld, la rissa incredibile: famiglie si picchiano per vedere Topolino - VIDEO -