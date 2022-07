Regolamento Inghilterra-Svezia: cosa accade in caso di pareggio al 90? in semifinale Europei femminili 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Alle 21:00 di martedì 26 luglio Inghilterra e Svezia si sfideranno in occasione della prima semifinale degli Europei di calcio femminile. Si gioca al Bramall Lane di Sheffield e le ragazze di Sarina Wiegman cercano il pass per la finalissima dove ad attendere la vincitrice ci sarà una tra Francia e Germania. Ma cosa prevede il Regolamento in caso di pareggio al 90?? Come accaduto nei quarti, e come accadrà eventualmente in finale, anche in semifinale è previsto il classico schema con due tempi da supplementari da 15? e gli eventuali tiri dal dischetto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Alle 21:00 di martedì 26 lugliosi sfideranno in occasione della primadeglidi calcio femminile. Si gioca al Bramall Lane di Sheffield e le ragazze di Sarina Wiegman cercano il pass per la finalissima dove ad attendere la vincitrice ci sarà una tra Francia e Germania. Maprevede ilindial 90?? Come accaduto nei quarti, e come accadrà eventualmente in finale, anche inè previsto il classico schema con due tempi da supplementari da 15? e gli eventuali tiri dal dischetto. SportFace.

