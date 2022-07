Pasolini: da oggi al via “12 Comuni 100 Pasolini” (Di martedì 26 luglio 2022) NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PIER PAOLO Pasolini IL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA” PROMUOVE VERNISSAGE MOSTRA “CINEMA DI POESIA” MARTEDÌ 26 LUGLIO ORE 18.30 COMUNE DI COLONNA Aula Consiliare Piazza Vittorio Emanuele II, 30 Oltre venti pannelli compongono la mostra che, già dal titolo, “Cinema di poesia”, segnala la scelta di ricordare Pasolini attraverso il suo percorso di autore e regista cinematografico. “…Facendo il cinema riproduco la realtà, quindi sono immensamente vicino a questo primo linguaggio”. Pier Paolo Pasolini La mostra “Cinema di poesia” fa parte della manifestazione “12 Comuni 100 Pasolini”, promossa dal Consorzio “I Castelli della Sapienza” e realizzata con il contributo della Regione Lazio e di Lazio ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PIER PAOLOIL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA” PROMUOVE VERNISSAGE MOSTRA “CINEMA DI POESIA” MARTEDÌ 26 LUGLIO ORE 18.30 COMUNE DI COLONNA Aula Consiliare Piazza Vittorio Emanuele II, 30 Oltre venti pannelli compongono la mostra che, già dal titolo, “Cinema di poesia”, segnala la scelta di ricordareattraverso il suo percorso di autore e regista cinematografico. “…Facendo il cinema riproduco la realtà, quindi sono immensamente vicino a questo primo linguaggio”. Pier PaoloLa mostra “Cinema di poesia” fa parte della manifestazione “12100”, promossa dal Consorzio “I Castelli della Sapienza” e realizzata con il contributo della Regione Lazio e di Lazio ...

