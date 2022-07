Papa Francesco ai nativi canadesi: 'Qui per implorare perdono' (Di martedì 26 luglio 2022) 'Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, per implorare da Dio perdono, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi'. Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) 'Giungo nelle vostre terre natie per dirvi di persona che sono addolorato, perda Dio, guarigione e riconciliazione, per manifestarvi la mia vicinanza, per pregare con voi e per voi'.

