Milano: in metropolitana arriva la prima “smart library” (Di martedì 26 luglio 2022) Installata sulla M1 nel mezzanino della stazione di Porta Venezia, permette di prendere in prestito gratuitamente volumi cartacei come in una qualsiasi biblioteca in maniera automatizzata Leggi su 7giorni.info (Di martedì 26 luglio 2022) Installata sulla M1 nel mezzanino della stazione di Porta Venezia, permette di prendere in prestito gratuitamente volumi cartacei come in una qualsiasi biblioteca in maniera automatizzata

affarimiei34 : RT @MiTomorrow: PRENDERE LA METRO... AL VOLO ??? Si chiama Dorian Charnaud, è francese e ha un’arte tutta sua nel prendere «al volo» (nel v… - MutiLeonilde : RT @BernardShakey11: Milano, i «furbetti» del salto del tornello in metropolitana sono quadruplicati. Atm: «Barriere più alte con allarme s… - micittastato : La metro di Milano avanza. Questo il work in progress delle 5 estensioni più attese Articolo di Fabio Marcomin - traslochidamore : La tua ditta di fiducia per un trasloco affidabile, puntuale e veloce Milano e la sua area metropolitana è da anni… - milanobiz : Biblioteca nella metro di Milano, inaugurata la prima smart library #Biblioteca #ComunediMilano #MetrodiMilano… -