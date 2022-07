Meteo | Apocalisse 4800 è in crisi | arrivano fresco e temporali

(Di martedì 26 luglio 2022) Ildell’Italia, caratterizzato dal gran caldo, sembra avere le ore contate. Quantomeno al Nord. Cala la potenza dell’anticicloneintaccato da perturbazioni provenienti dal Nord Europa. Innanzitutto, ricordiamo che il nome dell’anticiclone non è certo casuale. Infatti ilsta a indicare l’inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico. Ossia la quota alla quale gli analistiregistrano temperature di zero gradi nella libera atmosfera. Mai così alta. Si tratta in sostanza dell’attitudine del Monte Bianco, vetta d’Europa. Ciò significa che pure sulle cime più alte il ghiaccio si fonde. E trattandosi picco dell’arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci., aria più fresca Cosa succederà al ...

L'anticiclone africano Apocalisse 4800 mostra i primi segni di stanchezza. Ricordiamo che questo nome non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l'inusuale quota che ... Il tempo previsto per i prossimi giorni C'è qualche novità sul fronte meteorologico in questo infinito mare di bollente stabilità che sta caratterizzando questo ultimo scorcio di Luglio. Insidiose inf ... L'arrivo delle correnti atlantiche: lunedì sera prime piogge in città, non si vedevano dal 5 luglio. Per la serata di martedì Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo «gialla» ...