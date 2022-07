Mastella avverte il Pd | Saremo protagonisti

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 26 luglio 2022) di Erika Noschese “Meglio avanzare e morire che fermarsi e morire, come diceva Gramsci”. Con questa citazione il sindaco di Benevento, Clementeannuncia che Noi di Centro è pronta a giocare da protagonista alle Politiche del prossimo 25 settembre, anche con una propria lista. Il sindaco di Benevento ha annunciato di aver commissionato sondaggi che, in Campania, vedono Noi di Centro al 9%: “Ho commissionato qualche sondaggio: in Campania possiamo raccogliere il 9%, in Puglia il 5%, in Basilicata il 4%, in Molise il 5%. Aspetto i risultati di Calabria, Sardegna e Abruzzo. L’identità democristiana e parademocristiana è forte. Sono un punto di riferimento, soprattutto dopo anni di disastri. Posso attirare consensi sul centrosinistra oppure no”, ha infatti detto.dunque è già a lavoro per la sua lista, con o senza la coalizione di ...