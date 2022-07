La piccola Diana morta per gli stenti,ma servono ulteriori esami (Di martedì 26 luglio 2022) Dai primi esiti dell'autopsia sul corpo della piccola Diana, la bimba di un anno e mezzo lasciata dalla madre Alessia Pifferi per 6 giorni in casa a Milano da sola, non è emersa alcuna causa evidente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Dai primi esiti dell'autopsia sul corpo della, la bimba di un anno e mezzo lasciata dalla madre Alessia Pifferi per 6 giorni in casa a Milano da sola, non è emersa alcuna causa evidente ...

