Juan Jesus: “Con Koulibaly va via un pezzo dello spogliatoio del Napoli” (Di martedì 26 luglio 2022) Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di Castel di Sangro contro l’Adana Demirspor. Di seguito quanto evidenziato: Juan Jesus Napoli (Getty Images) “Dovrà imparare in breve tempo. In Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a spiegare. Lui è molto bravo a impostare”. “Koulibaly è stato molto importante per il Napoli. Ha dato tanto, mancherà un pezzo importante nello spogliatoio. Quando non c’era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene”. “Amichevole contro l’Adana? Quando si indossa la maglia del Napoli non esistono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 26 luglio 2022), difensore del, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia dell’amichevole di Castel di Sangro contro l’Adana Demirspor. Di seguito quanto evidenziato:(Getty Images) “Dovrà imparare in breve tempo. In Turchia non c’è la stessa tattica, dovrà capire i movimenti della linea e Spalletti è bravo a spiegare. Lui è molto bravo a impostare”. “è stato molto importante per il. Ha dato tanto, mancherà unimportante nello. Quando non c’era lui, però, abbiamo fatto bene a prescindere perché c’era un gruppo che ha retto bene”. “Amichevole contro l’Adana? Quando si indossa la maglia delnon esistono ...

