Incidente domestico a Fiuggi | bimbo di due anni ustionato

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Un grave incidente domestico è avvenuto nella giornata di oggi a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Qui un bambino di soli due… - Marco16331824 : RT @ADMAIORASEMPER_: Buonasera, scrivo anche in rispetto delle tante Persone che qualche mese fa si erano preoccupare delle condizioni di m… - LPincia : RT @ADMAIORASEMPER_: Buonasera, scrivo anche in rispetto delle tante Persone che qualche mese fa si erano preoccupare delle condizioni di m… - Nicola23453287 : RT @ADMAIORASEMPER_: Buonasera, scrivo anche in rispetto delle tante Persone che qualche mese fa si erano preoccupare delle condizioni di m… - Frankf1842 : RT @fanpage: Un grave incidente domestico è avvenuto nella giornata di oggi a Fiuggi, in provincia di Frosinone. Qui un bambino di soli due… -

Teleuniverso

Il suo venne classificato come, anche se ad oggi non sono ancora chiare le cause di quel gesto. La madre Hollie insiste nel dire che si trattava di una sfida che aveva visto sui ...Probabilmente è caduta in seguito a un. In via Finlandia sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica per verificare che la morte non fosse da imputare a ... Fiuggi - Incidente domestico per un bimbo di due anni trasferito a Roma in eliambulanza Un bimbo di 2 anni è rimasto ustionato da un pentolone di acqua bollente. L'incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Fiuggi, in provincia di Frosinone.Un bimbo di 2 anni è rimasto ustionato da un pentolone di acqua bollente. L'incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Fiuggi. Secondo una ...