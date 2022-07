'È Covid, non un infarto' Dimessa dall'ospedale, muore poco dopo - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 26 luglio 2022) È morta sotto gli occhi del marito, pochi minuti dopo essere stata Dimessa dall'ospedale perché, a detta dei medici, "quel dolore che avvertiva a petto e braccio sinistro non era un infarto ma Covid". ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) È morta sotto gli occhi del marito, pochi minutiessere stataperché, a detta dei medici, "quel dolore che avvertiva a petto e braccio sinistro non era unma". ...

WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Lei continua a confondere i non vaccinati con i #NoVax. Se hai fatto 45 vaccini e non fai quello per il… - reportrai3 : Il #Covid a Cuba è sotto controllo. Il vaccino #Soberana, prodotto dall’Istituto Finlay, è l’unico al mondo sommini… - Dario0080 : @antondepierro @a_meluzzi W covid, vai a fare un culo. Gente come te non ha il diritto di parola, sei un minus habens - gaiareturn : RT @Cambiacasacca: Ricordate che il pd ha lasciato a casa i medici guariti da covid e quindi immuni per infilarvi in ospedale medici ucrain… -